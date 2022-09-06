黯夜守護者｜羅毓儀百無禁忌瞓屍袋：扮死都唔係咁容易 (21:04)

由陳展鵬、陳煒、陳敏之、李國麟、江嘉敏、謝東閔、袁文傑及車婉婉等合演無綫劇《黯夜守護者》，昨晚（5日）首播。

劇情講述中區重案組警署警長方梓翹（Madam Fong，陳煒飾）於蘭桂坊酒吧出席同僚聚會，其間目擊16歲高中生梁敏詩（Maisy，羅毓儀飾）踩場鬧事並出手阻止。

事敗的Maisy離場會合同班同學兼好友欣遙（Cindy，區明妙飾），並獲後者告知成功替其接洽開價1萬元援交生意，未料應約後，Maisy翌晨被發現橫屍後巷，驗屍報告初步證實她因吸食大量毒品致命，惟其後腦輕微腫脹，案件疑點重重。Madam Fong與高輝（陳展鵬飾）先後到其就讀學校及住處調查，揭開成長於單親家庭的Maisy可憐身世。

繼《食腦喪B》後，羅毓儀再演「不良少女」角色，今次是身世坎坷，表面上愛蒲又做PTGF（出租女友），背後真相勁洋蔥，由於父母離異後，生父遲遲沒有支付贍養費，為了搵錢交租及照顧細佬妹，Maisy才走上援交之路。

加入無綫3年多的羅毓儀，已參與不少綜藝節目及劇集演出，早前更憑《白色強人II》淚崩別亡母一幕演技獲正評；對於備受關注，羅毓儀謙稱︰「好開心得到大家認同，我仲有好多進步空間。」談到《黯夜》伏屍街頭戲分，羅毓儀透露由於拍攝時，要躺在又黑又凍的後巷，故情緒瞬間「湧上來」；更笑指於10度低溫下「扮死」淋雨，也是很大挑戰：「聽前輩講用保鮮紙包住個身冇咁凍，但我包啲唔包啲，搞到有啲位濕得好緊要，凍到成身震晒；監製拍嗰時係咁叫我個嘴同眼唔好震，結果我閉氣、繃緊個人先至唔震，原來扮死都唔係咁容易。」至於最深刻體驗，羅毓儀則直指是瞓「真．屍袋」，百無禁忌的她更坦言不害怕：「行得正企得正應該OK，同埋我有攞利市。」

飾演其好友的區明妙，去年在《愛上我的衰神》遭羅毓儀欺負，今次她可在《黯夜》「大報復」，除了帶壞Maisy外，更鼓吹對方做援交掙快錢。演開乖乖女及童年角色的區明妙，今次首度演反派，她坦言不想被定型為「御用童年」，區明妙說：「我鍾意做反派，想試下演殺手，我覺得演員要有多啲唔同嘅挑戰。」

（即時娛樂）