無窮之路II｜陳貝兒近距離接觸野生象寶寶 驚喜無限 (12:46)

由陳貝兒（Janis）主持的《無窮之路II—無價之保》，周四（8日）、周五（9日）晚播出第五及第六集。

本周Janis及攝製隊走訪雲南昆明、西雙版納野生象保護區及內蒙古，探討曾面對瀕臨絕種的野生雲南亞洲象為何去年突然「離家出走」，及有「死亡之海」之稱的庫布其沙漠農牧民，如何群策群力改善荒漠化問題。

第五集「野象歷險記」中，Janis深入了解亞洲象「離家出走」背後原因，及大象救助中心成員如何扭盡六壬，保護10多隻離家出走大象，再如何護送這群「頑皮孩子」返回西雙版納保護區。

難得深入野生象集中地保護區，Janis跟象寶寶近距離接觸，過程「驚」「喜」無限。Janis先體驗餵飼象寶寶過程，「進擊」的象寶寶除了從Janis手上及籃內搶過食物外，當發現Janis手上已再沒食物時，便「拂袖離去」，被工作人員及Janis取笑「現實」；另有頑皮象趁Janis認真工作期間，以鼻子搔其臉龐惜惜，十分搞笑。

另外，Janis在獸醫保明偉帶領下，與他親手救回及養大的「象女兒」羊妞近距離接觸，並直擊羊妞重返野外培訓過程。過程中Janis跟羊妞打成一片，更大玩泥漿浴，Janis坦言感覺微妙：「我感受到人同大象關係好緊密同微妙，見到羊妞開心到典地玩泥沙，我發覺野生大象其實同人一樣，有感情有感受。」

（即時娛樂）