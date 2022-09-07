草蜢紅館演唱會海報曝光 玩剪影效果 10月開騷揭神秘面紗 (13:02)

草蜢相隔5年再踏紅館，今年10月26日起舉行一連四場「RE：GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱會2022」 ，門票明天（8號）早上10時起城市售票網公開發售。草蜢演唱會海報曝光，過往他們的演唱會海報，都是3個大頭靚仔樣，簡潔又直接，惟今次設計，完全顛覆草蜢傳統，剪影般的映像，要細心看才看見他們靚仔樣，一切都是設計總監朱祖兒心思。

草蜢與朱祖兒合作無間，多年來演唱會海報都由他操刀，今次亦不例外，這大膽設計源於「草蜢」這兩個字。蔡一智說：「朱祖兒話一提到『草蜢』，個腦就會Recall好多舞台表演、跳舞、唱歌畫面，唔使真係見到我哋個樣，所以今次用呢個手法，就係保留思考空間。」蘇志威笑說：「今次要摒棄我個靚仔樣...」蔡一傑則說：「其實細心留意係見到少少，只係唔係咁清楚。」阿智再說：「好有神秘感，見到少少，好似新娘頭紗，到開騷嗰日就會揭開畀大家驚喜。」

阿智表示今次海報重點是草蜢神髓，雖然近乎剪影頭像，但仍可以清楚分得出他們。他又說：「唔少Fans反映話今次張海報好特別，所以我哋諗住演唱會期間，搞個Pop Up Store，除咗設計不同紀念品，仲會整大型紙牌海報畀Fans影相留念，希望帶畀大家快樂回憶。」

這幾年沒有開騷，草蜢笑言轉行做運動員，不時在社交網公開跑步和健身片段。阿智笑說：「呢幾年我哋無出國，更加無去韓國，所以弗咗靚仔咗，都係因為運動多咗，準備咗咁耐終於可以上紅館騷畀大家睇！」問到會否在紅館舞台騷肌？他們表示要賣關子。

（即時娛樂）