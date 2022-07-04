MIRROR演唱會事故｜《造星》排舞師質問主辦方責任 籲舞蹈總監勿匿埋 (13:42)

MIRROR的紅館演唱會事故發生逾個多月，受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）目前仍然於伊利沙伯醫院留醫。醫院發言人前天（5日）表示，阿Mo情况由危殆轉為嚴重，維生指數穩定。

曾參與《全民造星》的排舞師鄧駿銘，昨天（6日）在社交網發文，並向MIRROR演唱會主辦單位提問，他坦言意外至今已個幾月，主辦方大國文化﹑MakerVille及ViuTV每次的聲明，都是避重就輕，未有正面交代任何有關意外原因﹑賠償方式及勞工保障等問題。

他寫道：「調查咁耐除咗『金屬疲勞』之外亦都冇任何結果，責任喺邊一方，到呢一刻仲係未知。既然冇人肯主動行出嚟交代，咁作為同業，我唯有根據所有官方嘅聲明，去搵返相關單位去作出提問。」

鄧駿銘寫道：「根據Makerville喺2022年8月12日發出嘅聲明，『此次演唱會主要是透過一間舞蹈工作室與舞者合作』，咁即係舞蹈員係直屬舞蹈室，而舞蹈室嘅老闆就係舞蹈總監，即係話舞蹈總監係判頭，佢有義務去保障dancers嘅安全同權益，喺有意外發生嘅情況判頭理應代表dancers。但係睇返2022年7月31號23位舞蹈員嘅聯合聲明，該舞蹈總監亦沒有參與聯署，反而係相隔幾日之後，單純喺個人社交媒體出咗一個copy&paste嘅story，就再冇任何嘅交代，我喺呢度懇請是次嘅舞蹈總監唔好再匿埋，行出嚟交代以下問題：

1）既然喺Mo出意外前，已經發生至少三次意外，亦有另外一位dancer因為咁而送院，喺職責上面你有冇作出跟進？有冇同主辦方解釋過舞台嘅危險性，並作出risk assessment？主辦係咪清楚知道dancers面對緊嘅風險？

2）意外發生之後你本人實質做咗啲咩，去維護你下屬嘅權益？呢個半月你究竟係點樣去同主辦方跟進同協助受傷及受困擾嘅下屬，爭取應得嘅賠償？

3）作為dancers嘅領班，今次意外究竟個責任係邊一方？今次事件之後你會如何防止下次你在擔任同樣職位時再發生同類事件？」

鄧駿銘強調有關提問完全沒有針對或指責任何人，他表示今次意外對行業是一個好大打擊，並直接影響行業生態：「咁大件事唔係話你私底下圍內同佢地解決咗就算數，因為你已經唔單單淨係影響緊一小撮人，坐得總監呢個位就要負責返應有嘅職責同道義，你帶班手足開工，你要俾最大程度保障佢地安全，若出事要負責後續事宜及向公眾解釋係好合理。我只係好希望管理層可以正面回答所有嘅問題，因為而家係連最基本嘅問題都冇人肯回 應，只係不停搬啲重複又重複嘅聲明出嚟。定係我需要推到上去公司嘅層面直接問舞蹈室先會得到一個正面嘅回覆？」

（即時娛樂）