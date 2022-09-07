MC張天賦請教「不老心得」 古巨基：娶個幫你保養嘅老婆 (15:29)

古巨基（基仔）音樂企劃「I Really Love To Sing」第2炮，請來MC張天賦合作，昨天（6日）推出歌曲《自我安慰》合唱版。昨晚，基仔與MC開Ig直播，為粉絲解構新歌、MV拍攝及合作契機。

MC坦言跟基仔合作感到「夢幻」，因為從小聽對方的歌，沒想過有機會合作，他對基仔多年來沒有老到而感到神奇，他說：「喺我想像中、我細細個，到𠵱家都冇變過㗎。睇番《飄流教室》MV，直至《自我安慰》MV，個樣係冇變過㗎，其實你有冇一啲保養嘅技巧？」

基仔聞言指MC還年輕，未需要用到保養技巧，但基仔隨後卻靈機一觸說道：「我知啦！有一個保養技巧呀，就係娶一個會幫你保養嘅老婆呀！」MC隨即大笑，基仔續說：「因為我真係唔識保養，每日古太臨瞓前或者我臨瞓前，會幫我搽面，排晒一支二支，我諗嗰度有四五六七支嘢咁啦，由右到左，古太會話：『你𠵱家未洗面呀，咁臨瞓前就自己搽啦。』如果我洗咗面，佢就幫我搽囉。我真係唔識保養，但如果要問我嘅方法，就係搵一個幫你保養到嘅老婆吖。」MC聞言豎起手指公讚好，基仔借分享保養心得，同時又乘機冧太太，認真識做。

直播期間，有網民問到《自我安慰》前奏及中段過門，均用上《記憶棉》旋律是誰的主意，基仔解說是他在錄音時忽發奇想：「喺錄音嗰兩日裏面，聽聽下突然覺得，既然我哋一齊合作，你嘅《記憶棉》又係關於感情上一啲失落，匿喺個被窩裏面，再接呢個《自我安慰》，好似係一個治療同解脫，我就同舒老闆（監製舒文）提議，再話畀你知，見你又鍾意，咁就啱晒啦。」

MC又提到錄音期間發生小插曲：「嗰一日錄歌我冇帶耳機，就借咗舒老闆一個Ear Monitor去錄音，我覺得聽得好舒服。古Sir好好人，喺拍MV嗰日，就送咗隻呢個耳機畀我，多謝多謝。因為個耳機要Send去倒耳模，啱啱拎咗去整，未能喺同洪嘉豪個騷戴到，但我下個騷會用呢個耳機上台。」同時他又即場問古Sir有沒有私人logo，希望將古Sir的logo交給廠商，並刻在耳機殼上面，陪自己開騷，基仔爽快答應：「好好好，我答應你，我即刻整個logo出嚟。 」

隨後基仔又代MC粉絲追問 : 「我睇報道寫，你嚟緊準備一個新嘅演唱會呀 ?」MC回應：「係啦﹗日子就未確實公布，但係會喺一個幾大嘅地方，會係我嘅個人演唱會，或者到時有你做嘉賓都唔定㗎，哈哈，我乜嘢都唔講得住呀，大家期待下啦！」

直播結束前，基仔再次大讚MC唱歌功底好，有他加入這個音樂企劃十分貼題，因為在基仔眼中，MC額頭寫了「我真係好鍾意唱歌」。基仔表示看過MC出道前片段時說道 :「因為我睇你去busking，周圍拎住個結他盒擺喺度唱歌，完全就係我今次個project名『I Really Love To Sing』，你係一個好鍾意唱歌嘅人又唱得咁好，今次非常多謝你同我做呢個project。」

（即時娛樂）