冼靖峰列密切接觸者缺席排舞 姚焯菲身高追貼Yumi (15:53)

冼靖峰（圓圖）因曾跟染疫的炎明熹同台，被列為密切接觸者，故缺席排舞；Chantel的身高追近Yumi。（劉永銳攝）

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska），昨晚（6日）於電視城為新歌《青春作風》排舞，有份合唱的冼靖峰（Archie）缺席，因他與確診新冠病毒的炎明熹（Gigi）曾同台演出，暫時需要隔離。

15歲的Chantel放完暑假後，身高追近Aska和Yumi，她笑說：「我沒有度高，但有人覺得我長高，我只覺長肉了，反而Gigi長高較明顯。」Aska察覺到《聲夢傳奇》幾位學員都長高，笑言拉近大家距離。

Aska首次以組合跳唱快歌，以前參加比賽甚少跳舞，今次跟Yumi和Chantel跳舞覺得變青春，也要追趕進度，並指Chantel獲跳舞總監麥秋成點名讚有進步。Chantel開心跳舞方面有進步：「多練就會好，不熟舞步好易會甩，現在適應學舞，不會再因為跳不好而驚到喊。」擅長跳舞的Yumi表示新歌只排舞第2天，跟幾位拍檔互相協助，並錄低影片回家練習，又說：「相信不會影響日常返學學習。」Chantel續說：「我們返學未試過遲到。」

Aska笑稱曾聽Archie透露跳舞是弱項，替對方缺席排舞擔心：「不過他最近積極改變自己，應該都能追得上，期待下次齊人練習。」Chantel也透過發短訊問候Gigi，不想打擾她休息，Aska希望Gigi把握時間養好身體，再迎接課堂和工作。此外，Chantel早前被拍到手拖男子逛商場，她笑住回應：「那個是我爹哋，我們平時也習慣拖手行街。」

（即時娛樂）