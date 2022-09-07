葉巧琳新歌推實體碟 斷市後再加印 拍MV苦練動作場面致周身傷 (16:12)

葉巧琳（Mischa）最近展開了年度企劃《The Odyssey of Freya》，並推出單曲《人間英靈》，MV中她化身成為北歐神話女神Freya，與一班強者對抗外敵，打到落花流水。在MV背後，Mischa苦練武打動作，近日她公開MV背後辛酸，單曲在粉絲熱烈追捧下，推出100隻實體碟火速售罄，日前再加印100隻，Mischa更親自落舖上架。

Mischa盼在MV親身上陣演出，在拍MV前，特別跟特技演員學揮劍、打鬥及吊威也等動作，讓她在鏡頭前能夠演得入型入格，不過要演出神髓，也絕不容易，Mischa每次弄得周身瘀痛。她說：「初練習用假劍時，經常要蹲低，結果大髀勁痛，打筋斗要用到腰力，又因為未係好識用力而Chok親，不過算係肌肉疲勞，同埋老師都好好，知道邊啲位會容易整親、壓到啲肉，都會特登將護墊攝喺威也會束住嘅位置，撞瘀？平時運動都有少少嘅傷啦，而且我嘅興奮大過晒所有痛楚！」Mischa透露接下來推出的MV，將不乏動作場面，她坦言要保持狀態，才能連戲，所以會繼續練功。

自《人間英靈》推出後，粉絲反應熱烈，加上由歌曲、MV、宣傳到粉絲應援物，都以打機貫穿，不少樂迷希望能擁有實體CD收藏。

Mischa所屬唱片公司特別為她推出《人間英靈》Single，並限量100隻作公開發售，想不到Single一出，瞬間售罄，更有不法之徒在網上炒貴10倍，結果唱片公司再火速加印應市。Mischa日前到唱片舖將CD上架。得到樂迷的鍾愛，Mischa興奮道：「我哋再追加100，唔會再加印！因為本身冇諗過攞出嚟賣，實體碟係要等1年之後，成個Project完成至推出專輯，但知道大家好想收藏，先至印200張出嚟。」

問到怎樣答謝粉絲，她笑說：「多啲上網同佢哋互動囉，因為係佢哋嘅反應咁踴躍，先會再追加，係完全為咗佢哋。」

（即時娛樂）