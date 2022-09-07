《過時‧過節》打入釜山電影節 呂爵安：從影以來遇過最困難角色 (17:38)

由毛舜筠﹑呂爵安﹑謝君豪和盧瀚霆等合演的《過時‧過節》，將於11月24日在港上映。（大會提供）

由新晉導演曾慶宏執導﹑毛舜筠（毛姐）﹑謝君豪﹑MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）﹑談善言﹑袁澧林﹑馮素波等合演的親情電影《過時‧過節》，將於11月24日上映，故事由導演受自身家庭經歷而啟發並親自執導，道盡家人之間溝通和相處。

電影獲選成為第27屆釜山國際電影節的參展電影，並於10月初於當地舉行世界首映，本片更成為Edan和Anson Lo首部打入韓國影展的作品，曾慶宏屆時將親身飛往當地，出席世界首映與觀眾見面。

電影講述8年前一場「混亂冬至飯局」發生後，而引發出的串連事件，從不同的角度引發矛盾，家中眾人為一頓齊整的冬至飯傷盡腦筋。

曾慶宏透露2年前曾跟釜山影展有一絲緣分，惜最後未能成行，今次能夠親到當地深感榮幸，他說：「2年前由於疫情嚴重，未能親身到釜山參與短片《木已成舟》競賽放映，這次能夠帶著首部長片《過時‧過節》到釜山舉行世界首映，對我和團隊來說，是最好開始，在此感謝《過》台前幕後所有人。《過》將在接下來數月參與各大影展，並於年底在香港公映，希望更多的觀眾能夠在這部家庭電影中找到共鳴。」

《過時‧過節》的劇照亦曝光，揭露這家人遭逢「混亂冬至飯局」後面有難色，上至外婆馮素波，下至弟弟呂爵安及表妹袁澧林，似乎各懷心結，眾人不知該如何面對內心傷口，家庭關係瀕臨崩解。

Edan演出經驗雖然尚淺，在拍攝該戲時，難免在揣摩角色上遇困難，不過多得前輩們指導，令他克服難關，Edan說：「我今次在《過時‧過節》中的角色叫『阿陽』，是從影以來遇過最困難的角色，非常真實，需要很深入去表現內心多重感受，幸得劇組上下和前輩毛姐循循善誘，鼓勵我在演出上作不同嘗試，參與這部電影對自己是很大磨練，非常期待電影上映。」

（即時娛樂）