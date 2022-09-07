金鐘獎提名｜黃秋生未入圍視帝 林心如楊謹華《華燈》爭視后 (18:38)

黃秋生無緣憑《四樓的天堂》角逐金鐘視帝（左圖），林心如和楊謹華﹑楊祐寧同樣憑《華燈初上》，分別角逐視后及視。（圖片：自由時報）

第57屆金鐘獎頒獎典禮今日（7日）公布入圍名單，今年將分開2天舉行，將於10月21、22日分別頒發綜藝、戲劇獎項，而視帝視后的入圍名單，更被指為「死亡之組」。

在「最佳戲劇節目男主角獎」入圍名單方面，楊祐寧憑《華燈初上》入圍，將跟《茶金》溫昇豪﹑《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭﹑《茶金》郭子乾﹑《斯卡羅》查馬克法拉屋樂及《逆局》朱軒洋爭獎，據台灣傳媒報道，今次視帝之爭最大亮點是，女兒身的陳亞蘭，在《嘉慶君遊台灣》中展示帝王霸氣，英氣十足不輸男演員，故破天荒入圍爭視帝，對於陳亞蘭報名男主角，有關方面解釋「評選是以角色的性別為主」，因此陳亞蘭可報名視帝。

在「最佳戲劇節目女主角獎」入圍名單方面，林心如和楊謹華雙雙憑《華燈初上》角逐視后，硬撼謝盈萱《四樓的天堂》及《俗女養成記2》，以及范宸菲《國際橋牌社2》。

最佳男配角方面，早前來港的吳慷仁以《斯卡羅》入圍，吳慷仁女友邵雨薇則以《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，入圍迷你劇集最佳女主角獎。

另外，《逆局》周渝民、《四樓的天堂》黃秋生、《火神的眼淚》林柏宏、《俗女養成記2》天心，今年未能入圍，評審團主席陳慧玲受訪時表示：「遺珠大珠小珠落一地，就是遺憾，今年真的擠爆了，但是名額就這麼少，能入圍就是無上的光榮。」

此外，《華燈初上》意外不是本屆入圍名單大贏家，《茶金》以16個獎項成為本屆黑馬，其次是《俗女養成記2》15項、《斯卡羅》13項、《良辰吉時》13項、《華燈初上》11項。

（即時娛樂）