陳曉東相隔5年再亮相《勁歌金曲》 陳柏宇指女兒開學勁開心 (18:55)

陳曉東（東東）和陳柏宇（Jason）今天（7日）於電視城錄影《勁歌金曲》。東東稱上次上《勁》已是2017年，但期間也曾亮相無綫其他節目，對電視城不感陌生。

東東特意提早2個月返港，宣傳稍後在西九文化區舉行的戶外演唱會，以及新歌《這種年紀》。問到會否多留香港？陳曉東直言想，但女兒正在北京讀書，搬回來也不簡單，又笑指太太不讓2個女兒來港看他演唱會，他說：「我每次一講，太太就將女兒的學費除365日，說逃課一天就白交1000多元，叫我想清楚先，她這樣刺激我，不過小朋友之前疫情都上網課，我都想她們多點上學，現在由嫲嫲照顧。」

談到演唱會籌備進度，東東表示粉絲提供歌單給他，當中有些歌很久沒唱，他希望有點新意，會將一些歌重新編曲。

此外，他也考慮會否加入跳舞，並自言舞技有進步，之前到三亞拍節目，曾獲邀做跳舞老師教12堂，每堂有30多位學生，他說：「我正在想戶外場有什麼可以跟觀眾玩。（除衫騷肌？）又不用那麼刻意，但都怕到時熱，所以服飾會輕便些。」陳曉東又開心表示優先訂購門票已滿，若月底公開發售反應好會考慮加場。

陳柏宇宣傳新歌《命盡頭》，他說新歌是講人生哲理，盡頭是放棄的時候才會有，不放棄就會無盡頭，他過往在感情和愛情上也曾遇過盡頭。談到女兒開學，陳柏宇開心高呼：「Wow！開Party！」他說女兒升讀K2，返學很開心。近日新冠疫情轉趨嚴重，他直言擔心不來，該做的防疫措施都做了，也照常安排課外活動給女兒。

（即時娛樂）