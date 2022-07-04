9月韓劇｜李勝基孖李世榮譜法律羅曼史 「魷魚妹」李瑜美擔正演滑冰女王 (19:56)

由李勝基和李世榮合演的《依法相愛吧》（左圖），已在黃Viu開播；由鄭宇及李瑜美合演的《精神教練諸葛吉》，將於9月12日首播。（大會提供）

由韓星李勝基和李世榮合演的Viu Original韓劇《依法相愛吧》，前晚（5日）在「黃Viu煲劇平台」開播；而《魷魚遊戲》「智英」李瑜美首度擔正的韓劇《精神教練諸葛吉》，以及「美魔女」金宣兒主演的Viu Original原創劇集《The Empire：法之帝國》，稍後亦會空降「黃Viu」。

改編自同名網路漫畫，韓劇《依法相愛吧》講述人稱「怪物天才」的前檢察官、現任大樓房東金正浩（李勝基飾）和17年知己兼律師金宥利（李世榮飾），在法律事務所兼咖啡廳「Law Cafe」裏朝夕相對，展開甜蜜爆表的法律界羅曼史。

李世榮去年憑《衣袖紅鑲邊》勇奪「女子最優秀演技獎」，隨即水漲船高，晉升「韓劇女王」之列；時隔5年，她再度跟李勝基合作拍喜劇，早前該劇原著作者受訪，讚2人是「近乎完美」演員陣容，直指沒有人比「雙李」更能詮釋他心目中的金正浩和金宥利。

由鄭宇、李瑜美、權律和朴世榮主演的運動韓劇《精神教練諸葛吉》，將於9月12日首播。劇情講述因故被永久除名的跆拳道國家代表諸葛吉（鄭宇飾），變成心理教練，幫助陷入低潮的運動員走出陰霾，帶領他們重新站上舞台、對抗勝利者獨佔的不合理世界，展開真正勝負的故事。

《精神》以運動為題材，除了主打熱血和正能量外，女主角李瑜美也是一大看點！出道12年的瑜美過去多以客串或配角身分登場，直至透過《魷魚遊戲》和《殭屍校園》走紅，她也嶄露頭角，贏得首度擔正的機會，並在新劇飾演前滑冰女王車佳乙。

由「美魔女」金宣兒孖「韓流鼻祖」安在旭的Viu Original原創劇《The Empire：法之帝國》，將於9月24日首播，劇情講述夢想世襲的韓國最高法官貴族們的醜聞、以及揭開人性僞善與貪婪。

（即時娛樂）