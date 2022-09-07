可嵐覓第二春不急於再婚 大仔照顧弟弟有耐性 (21:52)

可嵐、胡渭康、何國鉦及姚亦澧今日出席「香港鐘表展」記者會撐好友的品牌。36歲可嵐經歷過前夫4年家暴，至2014年離婚後當單親媽咪獨力撫養兒子尤俊。早前可嵐成功覓得第二春，在社交網突然公布再為人母喜訊，為從事金融行業的男友誕下兒子。可嵐解釋曾經愛得轟烈，現在喜歡細水長流感情，不急於再婚。她說：「我和男友已私訂終身，現時未打算結婚，或者等到70、80歲才去簽字先夠浪漫。經歷過（離婚）之後，發覺工作對女人好重要，所以會繼續工作，不會做少奶，始終對婚姻有少少陰影，見過鬼怕黑。」她表示幼子出世剛滿3個月，只在家中搞私人派對慶祝出世100日。由於她正餵哺母乳，所以未收身。11歲長子知道當哥哥，有幫手照顧弟弟，性格比前有耐性。

胡渭康收藏10多隻名表，但從未送給別人當訂情信物，笑言自己是不負責任的男人。他透露原本周六（10日）為90歲的胡楓（修哥）紅館演唱會擔任嘉賓，因修哥確診新冠病毒，演唱會宣布延期舉行。胡渭康說：「暫時未知演唱會延期至幾時再舉行，等主辦方公布。開騷前我已進行核酸檢測，收報告後不久就獲通知修哥確診消息。我有傳短訊慰問他，聽到修哥聲音好精神，等他康復後便約食飯慶祝。」

（即時娛樂）