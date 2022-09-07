傳亞視中斷藝人合約 薛影儀不知情 「暖男公關」追欠款斥無恥 (22:40)

亞洲電視數碼媒體於今年初遭債權人中國水業集團有限公司入稟高等法院申請清盤，清盤呈請聆訊今日進行，因中國水業尚未送達文件終押後再訊。有傳亞視會中斷旗下藝人的合約，《明報》向經理人林寶玉求證？她說：「需要向公司進一步了解，交由公司處理。」至於「亞視一姐」薛影儀表示未獲通知，她反追問傳媒有關清盤傳聞，又稱亞視有出糧給她，自己也不擔心經濟問題。

曾有「亞視暖男公關」之稱的黃守東，曾擔任亞洲電視數碼媒體的企業傳訊總監，去年轉以公關公司跟亞視數碼簽訂合約提供公關服務，至今年8月亞視拖欠他13萬元服務費。黃守東今日回應《明報》說：「我的公關公司向亞視數碼媒體追討欠費事，區域法院已於9月2日裁決我方勝訴，敗訴的亞視數碼媒體需償還欠款及訟費。當日我已即時指示我的代表律師預備按程序於高等法院進行呈請將亞視數碼媒體清盤。」

黃守東稱也有留意今日有關亞視數碼媒體的清盤傳聞，並已請律師留意相關情況。他說：「我方並同時按程序進行申請。我認為，如果亞視數碼媒體的股東及管理層以同意清盤作為逃避債務的途徑，是可恥的行為，亦相信一切自有公論。」

（即時娛樂）