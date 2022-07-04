《飯戲》創今年港產喜劇開畫票房第一 林明禎連踩7場謝票 狂拍廣告吸金 (12:13)

林明禎昨晚（7日）現身旺角一間戲院，為電影《飯戲攻心》謝票。身穿短褲的明禎大騷美腿，吸引大批市民圍觀，她也非常識做，在現場大派心心，期間又宣布好消息，稱《飯》是今年香港喜劇開畫票房第一。

明禎受訪時表示昨天連踩7場謝票活動，但一點不覺得累，反而很興奮和期待，希望之後有機會會合黃子華謝票。

談到她日前去觀看子華舞台劇《最後禮物》，問到是否想跟子華合演舞台劇？她說：「有機會當然想，很想跟子華哥再合作，因為我們拍《飯》時很開心，氣氛很好，每日都很期待開工。」

最近有指她晉升為「香港廣告女神」，是否豬籠入水？明禎認掙了不少，但沒有算過。問到是否已夠錢在港置業？她說：「現在目標可以大一點，以前可能只想面海，現在可多一個背山，因為我媽媽喜歡空間大。（計劃定居香港？）如果有工作便待久一點。我過幾天又要飛去台灣，現在努力謝票。」

但也有網民抱怨她廣告「太多」？明禎笑說：「之後會更加多，大家拭目以待，林明禎很好的。（以清涼打扮回饋粉絲？）之後有廣告會穿得比較清涼，大家期待9月尾，不要嫌看我太多。」

（即時娛樂）