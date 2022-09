MIRROR紅館演唱會事故發生至今個多月,受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)仍在伊利沙伯醫院留醫,醫院發言人日前透露阿Mo情况由危殆轉為嚴重,維生指數穩定。

阿Mo女友兼COLLAR成員蘇芷晴(So Ching),不時在社交網為男友隔空打氣,今日凌晨在Instagram限時動態,轉發一則阿Mo於1年前的發文,相中2人同遊主題樂園,當時阿Mo曾為參加《全民造星IV》的女友留言打氣:"Support you no matter what(無論如何都知支持你),(By my finger,to your chin)",So Ching在Ig轉發該帖文,並輪到她為受傷男友打氣,難怪獲網民封為「最佳女朋友」。

(即時娛樂)