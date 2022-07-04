好聲好戲2｜吳幸美先「聲」奪人 喜怒哀樂大曬冷 樊亦敏爆Seed戲𦧲脷失威 (14:43)

黃嘉樂和黃智賢挑戰聲演《上海灘》周潤發被槍殺一幕，對白更只有「啊」一個字，雖然兩人配音時七情上面及極力擺動身體，但效果滑稽。（大會擫供）

無綫節目《好聲好戲》第二季，第二輪出賽藝人包括樊亦敏、黃嘉樂、吳幸美及黃智賢，主席評判有汪明荃（阿姐）、金牌監製文偉鴻及聲演《多啦A夢》「靜香」長達30年的資深配音員梁少霞，其他評判團成員包括配音員翟耀輝、蕭徽勇、曾秀清、陳皓宜、龍天生、黃鳳英、謝東閔及陳浚霆，謝及陳更兼任首輪打氣團藝人。

比賽正式開始前，4位參賽者進行「我配你估」環節，吳幸美憑聲演《棟篤神探》蔡少芬落口供戲先聲奪人，由於幸美的線聲神似蔡少芬，令各評判均懷疑是否本尊親臨現場，阿姐直言：「感覺係直情係蔡少芬，好入戲。」樊亦敏則展示卡通腔、一人分飾兩魚，調皮地演繹《成語動畫廊》故事，其演出獲文偉鴻力讚：「佢令我覺得《成語動畫廊》可以去到另一個境界。」

「聲」贏一仗的吳幸美在首回合有出色發揮，她挑戰高難度，聲演李佳芯在《智能愛人》一段「真人/機械人」Mode切換的戲分，更要在短時間內，演繹出「喜怒哀樂」，雖然難度系數高，但幸美依然應付自如，更獲得11盞綠燈滿分，文偉鴻大讚：「揀片揀得好聰明，呢條片係將你所有強項發揮出嚟，情緒處理得好好。」對於幸美神級演出，阿姐好奇問：「你練咗幾耐？」幸美笑言：「日練夜練呀，《東張》有時要影老鼠、曱甴，我捉老鼠又練，掃曱甴又練！」

樊亦敏未能承接開場時優勢，她在首回合聲演《山水有相逢》爆Seed鬧人戲時大失水準，出現𦧲脷情況，文偉鴻大感失望：「你開過我工，我知道呢啲戲你係做到嘅，但你啲咬字係完全唔清楚。」

黃智賢在首回合挑戰聲演《律政強人》離婚爭吵場口，該場口情緒波變化比較大、難度頗高，黃智賢表現可圈可點，阿姐說：「我係Between綠燈同紅燈之間，前半嘅情緒好似唔係好夠，但你爆發時又爆得幾好。」黃嘉樂則聲演《他來自江湖》周星馳的搞笑場口，惟他被批感情欠奉兼咬字有問題。

第二回合「技巧聲演」環節笑料十足，黃嘉樂和黃智賢挑戰聲演《上海灘》周潤發被槍殺一幕，對白更只有「啊」一個字，雖然兩人配音時七情上面及極力擺動身體，但效果滑稽，令阿姐笑言：「睇你哋身擺動會感覺到你哋痛，但好似好好笑咁！」另曾為日劇《半澤直樹》「半澤直樹」配音的翟耀輝，以及曾為內地劇《知否知否應是綠肥紅瘦》「盛明蘭」配音的陳皓宜，分別示範聲演「被槍殺」和「生B」場口，兩人精湛的演出令人拍爛手掌。

綜合兩個回合成績，吳幸美奪得8票暫時領先排第一，樊亦敏則「零雞蛋」包尾，下集即將進入第三回合「拍檔聲演」，四位接受完龍天生及黃鳳英特訓後，將分別聲演《花花世界花家姐》佘詩曼、泰國BL神劇《只因我們天生一對》、《踩過界II 》蔡思貝及《My盛Lady》黃子華。

（即時娛樂）