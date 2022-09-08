亞洲電視控股發鄭重聲明 回應「亞視執笠」傳聞 (15:24)

亞洲電視數碼媒體於今年初，遭債權人中國水業集團有限公司，入稟高等法院申請清盤，清盤呈請聆訊昨天（7日）進行，因中國水業尚未送達文件終押後再訊。有傳亞視會中斷旗下藝人的合約。今日（8日）亞洲電視控股發出鄭重聲明回應事件。

「對於近日有多篇傳媒報導及社交媒體轉載有關「亞視執笠」之傳聞，現亞洲電視控股鄭重聲明如下：

1. 亞洲電視數碼媒體是本集團其中一家營運的子公司，本集團尚有其他營運的子公司，例如亞洲心動娛樂，繼續為大家提供不同類型的節目/內容；

2. 亞洲電視數碼媒體成立於2016年，為當時集團進軍數碼媒體新營運模式的開拓者，多年來面對林林總總的困難與挑戰，一直迎難而上，集團亦從中吸取寶貴經驗；

3. 至於陪住大家成長，曾經製作無數經典嘅ATV，仲喺度默默為大家守護緊這份一去不返的老香港情懷；

4. 亞洲電視數碼媒體清盤也是非常艱難的決定，一直苦撐到今天也殊不容易，為的是延續香港人心中的「亞視永恆」：

5. 集團正接觸旗下受影響員工/藝員，商討任何過渡性安排以維持營運和製作節目。

懇請各位繼續支持亞洲電視, 一齊守護碩果僅存的獅子山下精神﹗

亞洲電視控股

2022 年 9 月」

（即時娛樂）