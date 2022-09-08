黃凱芹9.17紅館開騷唱盡經典 以「心如止水」形容感情狀况 (18:44)

黃凱芹（Chris）將於9月17日在紅館開騷，慶祝入行35周年。這35年來對Chris來說雖然得多於失，但當年年少氣盛與經理人公司關係決裂，浪費了7年光陰，成為他音樂路上遺憾。此外，Chris也少有談及感情事，並以4字形容現時感情狀况：「心如止水」。

相隔10年再踏紅館，Chris直言收到消息時感到很意外，因紅館一向都很難訂場，早於入行30周年時，已想在紅館開騷，當時幾乎每月入紙申請，但一直不獲批，最後只能放棄。到今次，丘亞葵說想為他舉辦35周年演唱會，他覺得既然有場地也無壞，但沒想到時間這麼趕急，由他7月中收到通知，到正式做騷不足2個月時間準備，他說：「幸好今次班底是我去年西九騷合作過的，大家一拍即合，省卻不少磨合時間，而且有陳華國幫我設計服裝，他的設計出名靚，所以我無需擔心。」

Chris今次開四面台演唱會，談到MIRROR演唱會7月底發生意外，舞台設計上可有受到影響？Chris坦言已作出調整：「最初研究舞台搭建時，都有些機械的，但意外發生後，審批時間長了，很多地方要重新改和兼顧，我覺得安全至上，無論是歌手、表演者還是觀眾，最緊要都是安全，舞台靚之餘都要穩陣。我心理上亦有少許陰影，唯有每個細節位加倍小心。」

入行35年，Chris直言當然是得多於失：「以我這種人在娛樂圈做到幕前，已經很幸運，因我沒有6呎高，明星是有個明星樣，如果沒有人幫我化妝整頭，我只是普通人一個。」

憑著對作曲的興趣，堅持參與每一個音樂作品，推動Chris走過35年音樂路，但亦都是這份堅持，令他當年與經理人公司關係決裂，黯然告別樂壇移居加拿大，浪費7年光陰而成遺憾，他說：「當年我年少氣盛，堅持自己的原則做事。那時為了做創作歌手，我特意轉去飛圖唱片，及後《晚秋》爆了出來，但《晚秋》是一首內地歌改編而成，經理人就想我整張碟都唱翻唱歌，包括《彎彎的月亮》和《濤聲依舊》，這跟我的音樂風格和理念完全不同，也傷及我自尊心，所以有很大衝突，當時我是被雪藏到幾乎不能翻身，這個就是我的遺憾，如果我當時處理得好些的話，事情可能有得轉彎。」

談到感情狀况，Chris承認曾經有人因為他的身分，而拒絕跟他一起，至於現時感情生活？他拋下4個字形容：「心如止水。」又指自己已過了積極追求愛情階段：「如果上天安排我遇到，我不抗拒，但要主動，我覺得我這個年紀不適合。」

（即時娛樂）