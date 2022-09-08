黯夜守護者｜胡蓓蔚相隔5年再拍正劇 全因老公豹哥一句 (17:12)

由陳展鵬、陳煒、陳敏之、李國麟、江嘉敏、謝東閔、袁文傑及車婉婉等合演的《黯夜守護者》，本周劇情講述16歲少女梁敏詩Maisy（羅毓儀飾）因吸食過量毒品而橫死街頭個案有新進展，其好友何欣遙 Cindy（區明妙飾）及保險經紀張允賢（鄭啟泰飾）牽涉其中。

Cindy與Maisy「友情」錯綜複雜，Cindy表面與Maisy糖黐豆，但實質暗地處處與對方「較勁」，更因「客仔」出手「大細超」而妒忌Maisy。隨著Maisy之死，Cindy不為人知秘密亦告揭開，身為千金小姐的她，一直飽受「律師虎媽」唐淑慧（胡蓓蔚飾）逼迫，最終步上吸毒及出租女友之路。

前晚Cindy遭虎媽揭發吸毒被掌摑場口，及昨晚在虎媽陪同下接受Madam Fong（陳煒飾）及高輝（陳展鵬飾）盤問一幕，區明妙「閃縮」及「攻心計邪氣」眼神、配以胡的「強勢辯論」及遭Madam Fong責怪後的含冤自辯眼神，均令人眼前一亮。

自2017年《誇世代》便沒有再參與正劇演出的胡蓓蔚，除獲讚演壞律師入型入格、咬字清晰外，更被讚保養得宜。對於網民讚好戲，胡蓓蔚坦言意想不到：「我演戲係初哥，自己睇番都有好多不足嘅地方。」

談到相隔5年才再演出正劇，她表示是因之前接了不少司儀工作，並謂今次演出《黯夜》除了覺得故事吸引，亦多得老公單立文：「佢話『你快啲出去做吓嘢、拍吓電視劇啦』，可能驚我悶啩。」

談到跟區明妙合作，胡蓓蔚讚口不絕：「佢好有天分，雖然佢年紀咁細，但佢拍劇經驗多過我好多，我哋合作時有傾有講好開心。」劇中因公事繁忙忽略女兒的胡蓓蔚，現實中與父母感情甚好，更每日至少視像通話半小時：「細個爹哋媽咪畀咗好多時間、愛同心機喺我身上，所以到今時今日大家乜嘢都會講。」

（即時娛樂）