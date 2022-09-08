龔柯允送「貓山王」討奶奶歡心 爆老公已對榴槤「免疫」 (18:05)

韓星玄彬與潤娥主演的電影《秘密任務2》，昨晚（7日）舉行香港首映禮，龔柯允、張同祖、Kawaii等到場欣賞。龔柯允（Karen）透露今晚（9日）參與《一路瞳行》首映禮，與樂團合作演出。提到早前炎明熹與管弦樂團演出後，發現確診新冠病毒，需要接受隔離。

問Karen會否擔心近期疫情升溫，演出前需加強防疫措施，她自言會非常小心：「平日已經盡量保持個人衛生，又多飲水，我已打齊3針疫苗。演出前會先定做核酸檢測，在公司開會和綵排，都是戴上口罩，到上台正式演出才會除下。」她透露因演出由大會安排，未能用私家咪唱歌，但她相信團隊陪夠專業，每次使用前必經過清潔消毒。

Karen早前返馬來西亞探親逗留4個月，中秋節會留港陪髮型師丈夫和奶奶慶祝節日。本身搞榴槤生意批發的她，送禮討奶奶歡心，又爆丈夫小秘密：「已送了一大箱貓山王給奶奶過節食。早幾年丈夫仍不能接受，試過有一次我將榴槤放入雪櫃，被他發現後即責罵。近年他已被訓練到『免疫』，不怕聞到味、還不介意觸摸甚至幫我開榴槤，只是尚未肯食。」她爆家中貓咪與丈夫相反，一聞到榴槤香便會舔一口，但未有讓貓咪食。

（即時娛樂）