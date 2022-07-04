陳曉東下月西九開騷 讚新一代歌手唱歌好 欣賞炎明熹MIRROR (18:00)

陳曉東（東東）今天（8日）於灣仔舉行《Harbour the Sonic 陳曉東2022演唱會》記者會，宣布10月22日假西九文化區苗圃公園開騷，現場並推出蛋糕，為他祝賀47歲生日。

移居北京的東東台上談到因疫情關係，相隔3年才可返港再開個唱，心情既忐忑又不習慣，最近開設多個社交群組親近歌迷，好開心反應熱烈，歌迷們還送上超長心水歌單，他揚言會聽取意見，盡量滿足要求，個唱還安排即場點唱環節，他笑言：「若果識唱的話，大家點粵曲都照唱！」由於距離演出尚有個半月，東東已戒口喼弗，務求以最佳狀態示人。

受訪時，東東表示公布開騷前夕緊張到失眠，幸好歌迷們留言鼓勵，猶如打下強心針，而他為了讓個唱變好玩派對，正跟團隊設計舞台效果，本想加無人機及不同機件元素，但在審批過程上遇到限制，未必能實現所想，他說：「我理解要以安全為重，會再度其他跟大家玩。」

他回想2019年在港開騷老婆好落力，在場外攤位幫忙銷售海報，但今次表演就少了賢內助在身邊，他笑說：「老婆已返北京，照顧兩個女開學，我要處理好多事務，好頭痕。」

東東預算個唱獻唱廿多首歌，大部分以廣東歌為主，並找來C AllStar成員吳崇銘（DJ King）捽碟，又密謀邀請新一代歌手任嘉賓同台合唱交流，他說：「好多新一代歌手唱歌好好，我好欣賞炎明熹（Gigi）、MIRROR等，但聽講MIRROR休息中，我都會聯絡一下看看到時他們能否來。」

（即時娛樂）