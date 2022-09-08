MC跟偶像學唱假音 古巨基讚張天賦屬實力唱將 (19:56)

古巨基（基仔）的音樂企劃「I Really Love To Sing」第2炮，請來MC張天賦合作，並推出歌曲《自我安慰》合唱版，而這歌是基仔2007年的歌曲。

由於疫情反覆，最初基仔透過短訊和視像通話，跟MC討論合作，直到「實體」見面，已經是大半年後的事，基仔說：「我哋正式聯絡係去年，𠵱家大家見到MV出現時候，已經有大半年，因為疫情所以過咗咁耐，先可以去錄音同拍MV，我原本好想快啲進行，不過唔緊要啦，好嘢唔怕遲。」

提到獲基仔邀請，MC難掩興奮，他說：「我係超！級！開心！收到你Message，嘩！唔知呀，原本個距離係好遠㗎嘛，剎那間佢WhatsApp我喎！你諗下有一日你瞓醒，『喂，我係古巨基呀...』嗰下好突然，用言語解釋唔到，但真係好Surprise，同埋知道可以一齊錄歌、去合作一首歌，好有型！」

基仔坦言對MC印象深刻：「每一個時代嘅樂壇，都需要一啲好有實力嘅唱將，做一啲可以繼續流傳落去嘅歌。我聽到MC唱歌嘅時候，覺得佢嘅能力係呢個樂壇、呢個時代，其中一位非常有實力嘅唱將，所以邀請佢一齊參與呢個Project。」

基仔又謂在這個Project開始前，曾在自己社交網蒐集網民意見，邀請哪些歌手合作，有不少網民「提名」MC，更說MC入行前，唱過基仔的歌曲，他說：「咁我就搵啦，我搵到一啲片段，有Busking翻唱。最深刻嘅一段係佢喺間餐廳表演，我覺得喺餐廳個音響、環境各樣可能唔算係最『靚仔』嘅情况下，但佢都可以唱出咁『靚仔』嘅聲，我真係好深刻。」

MC坦言自小喜歡模仿基仔唱歌，甚至假音也從對方身上學習：「我練到假音係因為聽你啲歌！好似《歡樂今宵》、《第二最愛》，我係聽你嘅歌練到個假音。」

MV中，MC飾演舒文監製的助手，他說：「有一幕戲我幫古Sir set咪錄音，係一種同佢擦肩而過嘅感覺。」MC解構《自》MV，與之前《飄流教室》是上下集故事，大家看完便會明白。

MV女主角再次找來柏安妮女兒許恩怡（Natalie）擔任，基仔表示覺得Natalie演戲不錯，問MC有何感受，MC則謂2人第一次見面，已是於大澳拍攝那天，他表示很擔心需要花時間讓Natalie適應、Warm up，但最後卻來個反高潮，他說：「喺大澳見到佢，佢第一句就：『Yo！What's up！』就過嚟擊掌先喎！反而輪到我驚自己需要Warm up啦，其實好快好順利熟落咗。」

（即時娛樂）