蔡瀾回應OMAKASE風波： 接受反對意見 多點角度來看有趣得多 (00:52)

著名美食家蔡瀾（蔡San）於8月22日，在社交平台寫日記提到近年香港非常流行的「OMAKASE」。 他寫道：「近來我對吃魚生有點意見，一切都是廚師發辦的OMAKASE，當所有客人是笨蛋。吃什麼我自己會叫，不必麻煩師傅。這種經營方式只讓餐廳容易計算成本，不是日本菜的精髓。」蔡San的評論獲不少網民讚好並且在網上分享，但也有人不認同。有專欄作家反擊，針對蔡San，指他30年前也許是權威，但今天水平連普通food blogger也不如，更質疑蔡San沒去過幾多間日本最高級的、或最有名料理店。

事件引起網民議論紛紛，普遍不認同專欄作家的言論，指他跟蔡San不同級別，更有留言：「而我不知道呢個人是誰」蔡San昨日（8日）的日記主動提「OMAKASE事件」，他寫道：「關於“OMAKASE”，寫了些自己的經驗和感想，預料不到引起一場風波。反對意見，我一向接受，認為多點角度來看，有趣得多。」他還講解何謂「鮨」，續寫道：「我們在日本吃“鮨”，走進一家沒去過的店，從來也不會說要“OMAKASE”。 三不識七，對方名氣頗大，也不“MAKASU”，這是動詞。“O”字是敬語，沒有意思。“NANI O ITAMASHYO？”（來些什麽呢？）廚師說完，拿出一個大木盒，裏面擺著各種食材，客人如果先點“MIRUGAI”象拔蚌，那麽廚師知道你喜歡貝類多於魚類，之後再拿來給你看的食材就多是貝類了。相反，魚類亦同。」

「喜歡的一種種自己點來吃，廚師只會介紹產地和稀有的品種，那麽客人就會一樣樣試，或者想起之前吃過的一些罕見的，問說有沒有，就那麽和廚師交流起來，之後才產生一種交給你“MAKASU”的關系。不懂日語的香港或內地客人就要靠日籍廚師的助手來翻譯，溝通隔了一層。店裏決定的任何食材你都得吃，吃不完不許打包。那會產生毛病，損壞聲譽。看著那七八塊捏著大團飯的壽司，用的多是來平衡收入的魚蝦，不想吃也逼你動手，那不叫“鮨”，叫刑罰。」

（即時娛樂）