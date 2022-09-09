蔡一傑自嘲「玻璃胃」唔敢亂食嘢 陳煒夾胸爭做甫士王 (12:33)

草蜢昨晚只有蔡一傑和蘇志威出席錄影《獎門人》，而蔡一智因成為密切接觸者而缺席；陳煒玩遊戲時相當投入，並夾胸爭做甫士王。（劉永銳攝）

草蜢的蔡一傑（傑仔）和蘇志威、黃宗澤（Bosco）、陳煒、蔡思貝、陳敏之、劉佩玥、朱鑑然、胡渭康、關楓馨，昨晚（8日）錄影《開心無敵獎門人》，並分成兩隊作賽。

「獎門人」曾志偉扮成動畫人物《怪獸公司》阿Boo著裙出場時，笑言最近被人追節目入場券追到甩褲：「因為一張入場券可以換一張飛機票。」他又大讚準新娘陳煒人逢喜事特別靚，並擔心Bosco玩完遊戲身上的靚衫要報銷，有備而來的Bosco即說：「我帶定衫來換㗎喇！」

在遊戲「超級無敵燈燈燈」甫開始，一眾藝人已經玩到癲，鬥擺誘人姿態爭做「甫士王」，完全不顧形象，當中陳煒做出雙手夾胸動作，Bosco向後拗腰落地，朱鑑然則轉身挺起屁股，陳敏之與胡渭康瞓地扮曱甴、再趴地扮狗仔求偶，被志偉笑指他們是狗男女。

有舞蹈底子的草蜢不甘示弱，順應「藝人經典甫士」題目，蘇志威輕易擺出拱橋，傑仔更連環模仿陳百強、羅文、梅艷芳、張國榮和關德興招牌動作，並笑說：「認唔認到我扮誰人，你老友呀！」志偉說：「個個都唔喺度嘞，你扮啲在生嘅得唔得？」

傑仔受訪時重提多年前上《獎門人》節目，因食芥末壽司導致腸胃不適，完騷後被送醫院治療，經歷難忘，故今次講明玩遊戲，不會亂吃東西，他笑說：「我『玻璃胃』，若果玩遊戲要我吃東西，我實『質』畀志偉食。不過我預定會玩到濕身，所以Gel起頭髮，準備了淋水裝。」

說到胡楓（修哥）因確診，紅館個唱要延期，傑仔表示已慰問修哥，最近草蜢展開10月開紅館綵排，也加強防疫措施，希望演出順利，又說：「蔡一智最近成為密切接觸者，為安全起見，他暫時隔離，所以今（昨）晚缺席。我們開騷前會盡量減少去人多地方，綵排前、開會前都會做檢測。」至於演唱會可會再加場，蘇志威表示要看時機，因為租場要辦好多手續，也要遵守好多指引。

（即時娛樂）