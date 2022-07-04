聲夢2｜郭偉亮搏老命跳舞 孖XiX扮嬌俏 Janees獲Hanjin封樂壇「明日之高手」 (16:32)

《聲夢傳奇 2》明晚（10日）播出的一集中，繼續第3輪團戰—合唱對戰，合唱對戰共分6個回合，包括4個回合導師合唱對戰、1個回合的學員合唱對戰及1個回合的兩隊代表合唱對戰，最終落敗一隊，需淘汰2個單位學員。

綜合上集3個回合成績，連輸頭兩輪團戰的藍隊，今集開首以51：24暫佔上風。今集導師合唱對戰有藍隊Duncan（侯雋熙）跟導師JW（王灝兒）《你最珍貴》 ，迎戰紅隊Zayden（彭家賢）和導師林奕匡（Phil）《安徒生的錯》；以及藍隊Janees（黃洛妍）與總監Hanjin《閉目入神》，迎戰紅隊總監Eric Kwok與組合XiX《重口味》；兩隊代表合唱對戰則由紅隊Jasmine（任暟晴）與藍隊Pamela（趙小婷）合唱《喜歡你》和《情人》。

本集焦點是兩大總監對決，為了配合愛將XiX，Eric搏老命陪跳舞兼挑戰高難度動作，對他來說更是前所未有的「反地心吸力」嘗試！官方YouTube率先發布紅隊排練花絮片，自稱8年沒有涉足舞壇的Eric全程勁焦慮，不斷向鏡頭「放負」：「好擔心學唔切」、「死喇，好驚呀」、「點解我要出嚟？總監唔應該咁辛苦㗎喎」，練到飆汗的他更「懺悔」指下次不應對XiX這麼嚴厲。日夜苦練1個月後，Eric終登上舞台大騷舞技，以嬌俏扭腰少女Move，大跳Jazz funk、Girls Hip Hop及Popping，配以XiX成員做出側手翻等動作，炒熱氣氛，Eric跳完也眼眶通紅。資深音樂製作人的譚國政和舒文分別說：「Eric睇落好有郭富城感覺」、「呢個表演精彩、Entertaining係大家依家好需要嘅嘢」。

另上集跟Pamela完美合唱《依然》、「聲夢魔王」之一的Janees則愈戰愈強，與Hanjin合唱《閉目入神》的她，除聲線與Hanjin完美融合，後段鬥飆高音部分，聽到人毛管戙。Hanjin盛讚Janees：「我哋需要高手去救呢個行業（樂壇），呢個（指Janees）好可能就係明日之高手。」

（即時娛樂）