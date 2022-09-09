導演‧門｜陳嘉上爆周星馳原非《逃學威龍》男主角人選 (17:21)

陳詠燊、趙善恆主持的ViuTV節目《導演‧門》，將於周日（11日）一集請來憑《野獸刑警》奪得香港電影金像獎最佳導演和編劇的陳嘉上（Gordon），以及憑《衝鋒車》提名新晉導演和最佳編劇的劉浩良現身。陳嘉上與劉浩良同是編劇出身，再當上導演。他們在節目中暢談兩代編劇的不同，以及做導演的點滴。

陳嘉上講解古裝片《蕩寇風雲》其中一場重要戰爭場面的拍攝心得，還透露為求效果逼真，特意走遍日本九州尋真相。他透露開鏡後改動最大的電影是當年橫掃香港電影金像獎五項大獎的《野獸刑警》︰「劇本最初的構想是一部大喜劇，但因當年正值盜版販賣猖狂，整個電影業的氣氛也不好。當時拍攝了一天就叫停，覺得未能繼續拍下去，並決定要更改劇本。我後來受影迷啟發，明白到拍戲就是為了令人開心。」劉浩良剖白自己執導處男作《衝鋒車》和第二部作品《除暴》的心態轉變。

陳嘉上隨後回憶《逃學威龍》的拍攝軼事，原來當年電影開拍前只有15行字講述主要橋段，電影男主角人選亦非周星馳。不過，在陳嘉上的堅持下，出品人向華勝就簽下了周星馳。他亦分享電影當中有不少即場「爆肚」橋段，直言整個拍攝過程好快活。陳嘉上回憶當年《逃》片拍完後，身邊無人看好，加上「當時啲場唔滿」，一度令他怕得要死。

（即時娛樂）