「細龍太」陳思圻讚堂哥皮皮靚仔又乖仔 若拍劇可演上司下屬 (20:37)

陳思圻讚堂兄皮皮靚仔又乖仔，兼且跳舞有型和順得人。（大會提供）

「細龍太」陳思圻（Vicky /前名：陳偉琪），接受由林柏希主持的網上節目訪問。MIRROR成員陳瑞輝（皮皮）是Vicky的堂兄，林柏希問Vicky有沒有想過找堂大佬介紹，一齊在ViuTV合作？Vicky說：「我唔想影響我堂大佬，我嘅意思係，我唔會用呢啲卡住囉！」

兩堂兄妹由細玩大，Vicky表示皮皮細個已經好靚仔，她說：「細細個佢都係keep住靚仔嘅，冇核突過，哈哈哈！用一個親戚嘅眼光呢，佢係一個靚仔啦，跳舞好型囉，同埋佢係成日笑嘅人，我覺得佢係一個好順得人嘅人，乖仔嘅！」

若然有機會合作，堂兄妹演情侶角色又會好怪，她說：「你知我哋平時出嚟，好鬼正經㗎嘛，唔係拜山見就係拜年，好obviously，我恰佢，梗係好玩，（你做他的女上司？）都OK喎！」

問到選美入行的Vicky，有沒有黑幕分享？以及當年哪位佳麗特別討厭？Vicky說：「我第一次選溫哥華小姐嘅時候，Experience好差，我唔知點解啦，可能因為我真係好鬼妹仔feel，佢哋會同一班工作人員，同埋其餘9位佳麗，自己出去飲茶，淨係冇叫我，真心港姐係正常好多嘅！」

Vicky一向魔鬼身材，問她覺得哪位藝人鹹濕？Vicky說：「Artist就冇喇，有一個都幾出名嘅電影製作人，話簽我做Artist，佢話上嚟Office傾下啦，我心諗Office唔使驚啦！佢話我下一套電影就畀我做女主角，跟住佢就畀Contract我，話簽10年；之後佢同我講，你收入咁唔穩定，不如咁啦，你跟我出Trip做我女朋友，我就每月畀兩萬元，something like that！」

她續說：「跟住佢已經行緊過嚟，已經想咀我，我就嚇到傻咗，跟住我即刻擸袋跑出去！」Vicky並無透露電影製作人名字。

（即時娛樂）