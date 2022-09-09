凶宅清潔師｜飛鵝山廢置日軍軍營取景 古佩玲心慌慌開工 (22:16)

洪永城、鄭詩君（C君）同盧思麟聯合監製的J2台劇集《凶宅清潔師》，故事進入白熱化階段。新人呂靜文、李紹堅、吳卓衡及古佩玲尋回導致洪永城家破人亡、用來玩碟仙的青花瓷碟，更相約深夜時分到廢屋玩碟仙。劇中廢屋其實是位於飛鵝山的廢置日軍軍營 ，他們知道要在該處拍通宵戲時也做好準備。古佩玲本身信佛，相信有超自然力量及第三維度，因此拍攝前也害怕。她說︰「我戴咗一隻刻咗心經嘅手鈪傍身。未試過半夜上山仲要大霧到完全睇唔到前面路，司機揸到超慢。去到場地時，因為人多感覺舒服同安全好多。」

李紹堅懷疑自己出事，稱上山時已經不舒服。他說︰「唔知係暈車浪定點，落車開工一入到軍營就毛管戙、打冷震，好唔舒服，好焗、好想離開，最後出咗去嘔出嚟就舒服啲。我已經戴住洪永城畀嘅護身符同爸爸嘅佛牌，至覺踏實。聽聞部攝影機好似拍到啲唔應該存在嘅影，聽落都幾恐怖。」吳卓衡表示拍攝時最驚跟足步驟的請碟仙儀式︰「我帶咗聖經加埋洪總（洪永城）好好人，幫每個人都求咗道符。可能儀式太認真加埋荒廢軍營氣氛，都好毛骨悚然。」

呂靜文最大膽，她雖然有聽聞李紹堅一到場地就不舒服，而且拍攝時攝影器材有時無故熄機，但她拿着護身符後仍通山走。她解釋︰「因為上山網絡收唔好，所以周圍搵睇吓邊度收得好啲，而且去洗手間落山要半個鐘，我又懶唔好意思要成班人陪我去，所以有時會自己搵地方解決。」

（即時娛樂）