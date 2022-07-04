邊度都有外星人｜Tecki分享自身接觸UFO經歷及短片 (20:20)

鄭子誠、陸永主持的J2台節目《邊度都有外星人》昨晚播出第3集，陸永在節目開始時提到現年85歲的瑞士農夫Billy Meier，是被喻為擁有最多與外星人接觸證據的人。Billy聲稱曾在60年代被外星人接走，去過金星、火星，更在太空拍下國際太空站外貌的照片。「外星文明研究者」Tecki相信接走Billy的是來自昴宿星（七姊妹星團）的生物，他說︰「根據佢所講仲去到昴宿星，見到恐龍等嘅絕種生物，1975年佢影到好清楚嘅飛船相。」Billy的照片被質疑真偽，連前妻也認為他造假，Billy為此被關進精神病院。不過，Billy提供的兩塊金屬被證實包含地球不存在的物質。Tecki播放了一段Billy聲稱與昴宿星人的對話錄音，主持過電台節目《音樂情人》的鄭子誠聽出錄音中有極高頻的聲音，Tecki透露這段錄音已經被美國NASA證實，沒有地球物質可以製造出這段音頻。

Tecki接着講到自身接觸UFO經過，第一次是在2020年5月於大嶼山水口村沙灘露營發生，他當時和朋友在凌晨3時許見到兩架UFO平排飛過。Tecki公開兩條聲稱是UFO的短片，第一條是2020年11月在深井家居附近影到兩粒光點一前一後運行；另一條片是Tecki拒絕被外星人接走後拍下。他說︰「我本來喺廳，忽然感應到，所以行出露台睇咩事，見到出面好多藍色燈好似走馬燈，射到我頭頂，望到天空一大嚿黑雲，感覺好似個海就嚟冚埋嚟。有意識問我『ready』好未，我諗係接走我。嗰時心情好似笨豬跳前咁，有啲震撼。我答佢未ready，因為嗰時淨係著住條底褲，驚上到太空船失禮。」之後他拍下一條片，片中見到上空一大片黑雲，底下有一排光，他相信那艘UFO面積有青衣島般大。

（即時娛樂）