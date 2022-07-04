MIRROR演唱會事故受傷舞蹈員阿Mo首開腔 父促找出來龍去脈合理處理 (00:40)

阿Mo了解自己的情況，會有一段很長的時間在醫院治療。（網上圖片）

男團MIRROR於7月28日在紅館舉行演唱會發生嚴重事故，懸掛半空的巨型屏幕墜下擊傷舞蹈員李啟言（阿Mo）與阿峯（張梓峯），前者仍在伊利沙伯醫院留醫。阿Mo父母由加拿大趕返港照顧兒子，中秋節，Mo爸爸李盛林牧師發第7封代禱信，透露兒子已經脫離呼吸機，阿Mo亦首開腔，說：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」

李盛林牧師的代禱信由羅乃萱在社交平台轉發。內容如下：

感恩：

1. 中秋小聚：感謝天父我們一家可以與啟言中秋小聚，那份團聚的喜樂在患難中倍感可貴。想到那些因各樣困難不能相聚的家庭，願我們能在天父的安慰下彼此記念。

2. 脫離呼吸機：感謝各方禱告和祝福，醫療團隊和啟言經過五個星期的艱辛努力，在神的恩典下終於可以脫離呼吸機，情況亦由危殆轉為嚴重。不過在沒有呼吸機輔助的情況下，可能會引起痰液積聚而出現併發症，請繼續為啟言的呼吸復康代禱。

3. 心態改變：啟言對我們說：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」雖然作為父母聽見亦很痛心和無奈，但總算也感到欣慰，因為他不單有目標，更有對神的信靠。

代禱信又提到阿Mo已開始了第二階段的治療，有密密麻麻的「治療日程表 」。第6封代禱信中，Mo爸爸曾提到醫生指阿Mo的頸椎神經「95%都不能完全復原」，今次他在信中提到：「運動及感官神經：除了希望各專家的先進醫療方案能夠改善啟言的狀態，更祈願創造的主開通這些神經信號的傳遞。」

事件發生已一個多月，Mo爸爸希望繼續尋找真相，提及香港政府成立的「跨部門工作小組」預計於九月完成調查，希望這份調查報告能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出合理的處理和跟進。

（即時娛樂）