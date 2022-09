《第四公民》導演新紀錄片贏威尼斯影展最佳電影金獅獎 (04:48)

next

第79屆威尼斯影展閉幕及頒獎禮,香港時間9月11日凌晨舉行,《以你的名字呼喚我》導演盧卡格達連奴(Luca Guadagnino)憑電影《Bones and All》贏得最佳導演殊榮,該片女主角泰萊羅素(Taylor Russell)則贏得最佳年輕演員獎。

最佳電影金獅獎則由《第四公民》導演羅拉柏翠斯(Laura Poitras)執導的紀錄片《All the Beauty and the Bloodshed》贏得。該片講述攝影師Nan Goldin發起抗爭,對付普渡製藥所屬薩克勒家族的故事。至於在囚伊朗導演巴納希(Jafar Panahi)以新作《No Bears》亦捧走評審團特別獎。

今年的主競賽部分,僅日本片《Love Life》成為亞洲電影唯一代表,結果鎩羽而歸。不過台灣導演陳芯宜執導、以白色恐怖為主題的虛擬實境(VR)電影《無法離開的人》,贏得沉浸式內容競賽單元(Venice Immersive Competition)的最佳體驗獎。

第79屆主競賽得獎名單

最佳電影金獅獎:羅拉柏翠斯《All the Beauty and the Bloodshed》

評審團大獎:愛麗絲迪奧《Saint Omer》

最佳導演:盧卡格達連奴《Bones and All》

評審團特別獎:巴納希《No Bears》

最佳劇本:馬田麥當奴《Banshees of Inisherin》

最佳男主角:哥連費路《Banshees of Inisherin》

最佳女主角:姬蒂白蘭芝《TAR》

最佳年輕演員:泰萊羅素《Bones and All》

