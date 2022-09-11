小薯茄6周年開騷 馮允謙自認悶蛋 麗英笑洪嘉豪讀錯歌名 (14:10)

網上頻道「小薯茄」成立6周年，於旺角麥花臣場館演出5場《IT'S PARTY TIME!》。成員程仁富、關浩傑（阿J）在昨晚的第2場演出上齊齊除衫騷肌，再聯同鄧麗英、蔡曉童、吳冰、姚澤汶（肥蚊）、朱柏熹（朱Mic）及導演高江凌（高Ling）載歌載舞，馮允謙及洪嘉豪擔任嘉賓。陳敏兒與長子文哲到場，支持擔任幕後製作人的二仔文信。

洪嘉豪示範以黐脷筋的腔調演繹《污糟兒》兒歌版。他又整蠱麗英，問誰是《東京一轉》原唱者。麗英飆高音以歌劇形式唱出歌曲，並說：「首歌是我的！」獲全場拍掌。麗英反嘲洪嘉豪將歌名讀錯，她說：「你首《掉進海的眼淚》，個掉字讀『調』音。」嘉豪笑稱知錯，說不少網友已留言指教。

馮允謙獻唱新歌《給缺席的人唱首歌》，他自認是個悶人，只識寫歌，不懂搞氣氛。麗英對他說：「見到你來就開心，像在發夢。我給你估一條IQ題，麥花臣打緊風，颱風名字叫什麼？」馮允謙笑答：「叫Jay Fung嗎？」

完騷後，麗英自爆騷前曾抑鬱爆喊：「我跟不上跳舞進度，不知怎辦，回家邊哭邊練舞。」程仁富直言為演出操肌和唱歌，對他來說是個大挑戰。朱Mic只得幾天學打鼓，也擔心表演時會失準。高Ling特別請老師糾正咬字問題。肥蚊指一天演兩場，體能負荷大，不停流汗和喘氣，吳冰說：「這個騷所有事情都很困難，估不到最後所有事都能完成。」

（即時娛樂）