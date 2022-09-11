聲夢傳奇2｜48歲郭偉亮搏到盡 做齊側手翻後空翻都要輸 (16:12)

無綫《聲夢傳奇2》昨晚（10日）播出新一集，郭偉亮（Eric Kwok）率領的紅隊在頭兩輪團戰中順利勝出，陳奐仁（Hanjin）率領的藍隊在第三輪合唱對戰上一洗頹風，以總成績89比61贏回一仗。

連贏兩局的紅隊其實未有放慢腳步，Eric Kwok在最後一輪「總監對決」中與愛將XiX跳唱《重口味》之餘，更表演側手翻和後空翻，獲得全場熱烈歡呼聲。年屆48的他事前苦練一個月，腹部、膊頭、腋下位置及大腿也貼了止痛貼。雖然Eric Kwok瞓身演出，最終仍不敵Hanjin與黃洛妍（Janees）的《閉目入神》，以7比18落敗。

紅隊雖然只輸了一個回合，但因為上集失分太多，在總成績上輸給藍隊。在另外兩個回合的對戰中，紅隊的任暟晴（Jasmine）與藍隊的趙小婷（Pamela）合唱《喜歡你》及《情人》，兩人鬥仙氣鬥唱功，勢均力敵。Jasmine最終以3分險勝Pamela。被封「攬女王」的侯雋熙（Duncan）今集與導師王灝兒（JW）對唱《你最珍貴》，唱完後擁抱之餘，JW更主動摸侯雋熙的臉、拖手及摸心口，被評審取笑「猴擒」。

（即時娛樂）