黃竣鋒深圳遇襲 獲港府協助返港醫治 感激吳志雄奮勇即場擒拿兇徒 (22:45)

2012年《亞洲先生競選》季軍黃竣鋒上月29日在深圳遇襲，當時他在藝人吳志雄開設的餐廳內被「刀手」斬3刀，臉部、左手及左腰嚴重受傷，送往醫院搶救，做了近6小時手術。事件曝光後，黃竣鋒發聲明，強調從未得罪人，促請有關當局嚴正查明此案，還原事件真相，還他一個公道。演藝人協會及會長古天樂得悉事件後，聯絡黃竣鋒給予5萬元作應急之用，令黃竣鋒非常感激。

黃竣鋒今日向傳媒透露他前日在香港政府駐粵辦香港入境處協助下，由救護車送往深圳灣關口過境回港，正在屯門醫院留醫治療。他表示：「感謝各位傳媒一直的關心，我已於日前（9日）經香港特別行政區政府駐粵辦香港入境處的協助下，由救護車送往深圳灣關口過境回港，並由港方救護車直送往屯門醫院留醫治療。屯門醫院的醫生為我初步診症後，建議我留院接受治療。今天我已安然回港，但我回想起案發時情況，仍未能平復。這段期間最感謝大B哥（吳志雄）對我的照顧。當天事發時，大B哥不顧自身安全奮勇即場擒拿兇徒，又護送我到醫院，並負責了我在深圳的醫療費用，我對大B哥對我的恩情，報以深深的謝意。

這個中秋佳節，身受重傷的我未能與家人團圓，在醫院看著窗外的月光，百般滋味在心頭。在此感謝深港兩地的醫護人員對我的照顧，並感謝所有朋友的關心，我一定會全心接受治療，力求早日康復。」

（即時娛樂）