Anton工作忙林欣彤無投訴 陳葦璇爆師弟余宗遙搞笑一面 (22:30)

環球唱片旗下歌手陳葦璇、余宗遙、樂隊ONE PROMISE及組合石山街，今（11）日到商場演出《LET MUSIC LIVE 2022》。ONE PROMISE自封「商場Band」，目標走勻全港18區的商場表演，目前已完成6區演出，並不心急衝紅館開演唱會。他們說：「入行4年，我們經歷疫情又有成員患病受傷，仍然繼續堅持。10月底會推出我們第一張實體碟，希望今年底可以開第一次音樂會，地點未確定，考慮在九展或者麥花臣。（屆時會否請Anton（馮卓然）女友林欣彤任嘉賓？）未決定，要問她的唱片公司。」他們表示正忙於籌備新碟，經常工作至通宵達旦。問Anton會否因工作忙而沒時間陪女友過中秋？他解釋因要錄音又要教學生打鼓，所以未有一齊過節，幸獲女友體諒以事業為重沒有投訴，暗示早前有買過節禮物送給女友家人。

陳葦璇最近為新歌宣傳外，又忙拍攝及剪接短片，分享日常工作和生活的趣事，當中更揭露師弟余宗遙的搞笑一面。「因為公司開了一個叫『環球燈神』的帳號，可以將一些台下趣怪搞笑、或者不正經很少見的短片，於網上公開，有構思之後為自己MV操刀任導演。」就讀港大建築系第4年的余宗遙，有信心學業和唱歌兩邊兼顧，笑言如果陳葦璇不將他的黑圖公開，考慮為她作歌回敬。

（即時娛樂）