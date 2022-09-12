鄭秀文演戲路崎嶇困難重重 不放棄兼默默耕耘 提高演出水平 (12:28)

鄭秀文（Sammi）入行至今拍了多部電影，亦曾獲不少影后提名，但她仍與香港電影金像獎最佳女主角擦肩而過。

Sammi早前接演由張艾嘉執導的電影，戲中她與馮德倫飾演夫妻，Sammi昨晚（11日）在社交網有感發撰文，她表示總覺得旁人有時不太了解她，以為她只有嘻嘻哈哈一面，她表示在生活上她是輕鬆和隨意，但一講到演戲，她就相當著緊和認真。

Sammi表示過去10幾年一直努力嘗試演出非喜劇電影：「過程困難重重，結果也是平平。」Sammi珍惜《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》的嘗試，她自知仍需進步，必須提高演出水平。

她寫道：「我越來越發覺，『演戲的質感和真實感』，是重中之重。雖然演戲的路於我來說特別崎嶇（mi是指從喜劇轉變去Drama），但我選擇從不放棄，默默耕耘着。只要有角色，我都盡全力去摸索，去做。

生命去到這個階段，生命上的各種歷煉，又面對過各種的生與死，使我演戲更加能進到自己或他人的心，並更深地觸及自己，將各種情感投放在角色上。」

Sammi感激張艾嘉選擇她並相信她，同時亦感謝戲中老公馮德倫：「當初看完張艾嘉導演寫的這個短篇故事，馬上就決定一定要接拍，演一個被生活被婚姻磨弄到身心疲憊的妻子和母親，不煽情但真實的故事，這個幕後團隊很有愛，對於演戲我遠比你們想像的著緊和認真，只求有進步就心滿意足。」

（即時娛樂）