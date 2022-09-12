張繼聰跟謝安琪結婚15年 分享愛情保鮮法：保持拍拖心態 (19:25)

42歲張繼聰相隔7年再開個唱，將於10月假麥花臣場館舉行「Welcome to ROUTE 37」演唱會，為了今次演出，阿聰跟老師重新學唱歌，還拉埋太太謝安琪（Kay）同行做埋「同學仔」，他解釋：「以前有迷思，知道唱歌要用丹田運氣，聽就好容易，實質要靠自己揣摩。現在科技發達，原來已經有一套教材，傳授運用身體不同肌肉，掌握發出每一粒高低音。我在演唱會唱接近30首歌，擔心聲帶會疲勞，懂唱歌就等於保養到把聲。」

阿聰自嘲已人到中年，要展示另一種情感，笑問可有中年危機？他慶幸沒有，始終在娛樂圈工作，要經常出席活動，接觸很多人，不可以太隨便，加上自己愛運動，自誇狀態還好。

阿聰講到明今次個唱不預Kay上台做嘉賓，笑言要她做「阿四」在後台執頭執尾，兩公婆結婚15年，感情有增無減，阿聰保持拍拖追求Kay的心態，他說：「我現在仍追求她，婚姻是一門學問，要互相體諒，太太比我犧牲更多，她好勁，事業、家庭和做生意做得好好，我也要跟她學習，有時都覺得自己付出不夠多，有點內疚。」

他續說﹕「不過，Kay都幸福，我所有收入都上繳給她。（邀請太太同台合唱？）不會，我想獨霸舞台，連嘉賓也沒有，不過，拍戲認識的很多新朋友MIRROR、ERROR和試當真成員都表示捧場。（和Kay合演電影？）夫妻檔好難，擔心難以投入又沒說服力，除非拍災難片，一起經歷生死！」

欲知專訪詳情，請留意明天（13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）