李幸倪約滿環球 感觸流淚 下月放大假3個月 返馬國探親 (18:19)

李幸倪（Gin Lee）今天（12日）以性感連身裙打扮，現身將軍澳新唱片簽唱會，吸引過百粉絲和市民圍觀，場面熱鬧。Gin被歌迷感動到眼濕濕，她表示因疫情關係，已很久未能跟粉絲聚會，今次亦是她約滿環球唱片前，最後出席的宣傳活動，能夠再走近眾群感受歡迎聲，非常開心和珍惜，讓她留下美好回憶。

受訪時，Gin表示與環球唱片結束合作關係，猶如一個章節完結，很不捨一班同事，她說：「我近來好感性，日前坐車時，想到好多事轉變了，很不捨得，突然喊了出來。我打算待完成《聲夢傳奇2》錄影，會慰勞宴請幾十位公司同事食飯。」與環球唱片有沒有傾合作轉機？她說：「再算啦！」Gin正期待10月展開悠長假期，最近已開始執行李，飛返馬來西亞探訪親友。

追問她帶男友見家長辦婚事？她笑說：「主要是我放假，一個飛返去，（跟男友感情生變？）不是，一切都好好。入行10幾年都未放過大假，而且疫情爆發近3年都沒有回家，我想趁這個機會休息，回去見家人、再到新加坡探朋友、周圍遊車河吃東西、創作歌曲，做些近幾年沒有做的事，可能都會放2、3個月。」

至於年尾舉行的各大樂壇頒獎典禮，Gin稱沒有安排，但她會透過社交網跟粉絲保持接觸：「放假未必會經常看電話，不過我會到社交平台會分享美食和經歷，讓粉絲們知道我安全的。」談到未來的發展，Gin透露接獲幾間公司傾合作，也會研究自組工作室的可行性。

（即時娛樂）