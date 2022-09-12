炎明熹染疫康復首現身 聲線未癒冇唱歌 隔離期間思考人生 (19:01)

女團After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）今天（12日）合體，到奧海城出席連鎖快餐店活動，吸引大批粉絲到場應援，連同圍觀市民，企滿整個商場。

今次是Gigi染疫康復後首度公開見人，粉絲「重兵」歡迎偶像「出關」。病癒的Gigi小心為上，台上、台下均戴上外科口罩，精神不錯，並與粉絲玩遊戲，但由於聲線未完全康復，故沒有唱歌。Gigi指現時身體狀况還好，聲音上還有少許缺陷。對於被指隔離停工期間損失近百萬，她表示沒聽過。

Gigi本月3日因確診，即時停學停工並接受隔離，今日是她康復後首個工作。Gigi說休息了1星期左右，最不舒服時只是比感冒嚴重少少，現已康復得七七八八，只是聲音還有點沙，希望盡快康復。

可擔心影響聲線？Gigi表示：「順其自然啦，無論怎樣的自己，都是最好的自己。（是否很久沒試過休息這麼久？）都是，但我是喜歡想東西的人，這段時間在屋企思考人生，主要思考唱歌和學業，得到不只一個結論，但都是希望唱歌和學業兩邊都做好。」

問Gigi現時是否全面復工？她表示應該是，視乎公司安排，明天（13日）照常返學，唱歌就等完全康復再唱。有報道指她隔離停工期間，預計損失近百萬。Gigi表示沒聽過，也不知道，但的確有工作因她確診而取消，例如不能出席Johnny老師（嚴勵行）音樂會，她多謝Windy捱義氣相助替她唱。問到如何報答對方？Windy笑言：「一杯珍珠奶茶。」Windy當收到消息時，最擔心Gigi身體，她最初很擔心，因連綵排機會都沒有，多得Johnny老師鼓勵，雖然演繹得不及Gigi好，但都以自己方式完成演出。

（即時娛樂）