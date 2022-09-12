張國榮冥壽 陳淑芬鑄製紀念章說蝴蝶王子與紙鶴的故事 (22:04)

張國榮今日（9月12日）66歲冥壽，陳淑芬(陳太)與兒子陳家豪到寶福山向「哥哥」送上生日祝福，「哥哥」生前好友連炎輝、前助手Kenneth與很多香港「哥」迷也攜同鮮花抵達寶福山，海外的「哥」迷雖然未能來港，但依然越洋訂製花牌表心意。

陳太準備了「哥哥」喜愛的食物和水果、「LESLIE」 玫瑰花燈，喻意他永遠璀璨光亮。今年還訂製了一個紙鶴銀章蛋糕，配合她為「哥哥」66歲生日而鑄製的復古紙鶴紀念銀章。這紀念章選用貴金屬材料同時結合了復古工藝和別具心思的設計理念，續寫「哥哥」跟蝴蝶王子和紙鶴的故事，傳遞他留給「哥」迷的每一次歡聲笑語。紀念章的一面是一隻蝴蝶落在「哥哥」的肩膊，另一面是一隻紅紙鶴坐在「哥哥」最愛的玫瑰花上。

這個構思來自2013年難忘的一幕，當時來自世界各地的「哥」迷連夜聚於時代廣場，於尚未開幕的《繼續寵愛・十年・紀念展》場地摺製紙鶴，努力為「哥哥」 摺出1956912隻紙鶴創造健力士世界紀錄，就在紀念展開幕前的晚上，一隻蝴蝶忽然飛進場內，在全場「哥」迷上輕繞一圈，然後徐徐落在展館中張國榮塑像所捧著的紙鶴旁，這情境，相信現場每一個「哥」迷都不會忘記。紙鶴就像維繫著「哥哥」與「哥」迷的情與愛，疫情之下，內地和海外「哥」迷雖然不能來港，但內地、台灣、日本、馬來西亞等「哥」迷都紛紛把紙鶴寄給陳太，請她代為把這些心意都帶到寶福山送給「哥哥」。

陳太透露正在籌辦連串的二十周年紀念活動，包括展覽會及明年4月1日於紅館舉行的音樂會，希望藉著舉辦多種類的活動，能夠讓香港及遠道來港的「哥」迷帶著豐富及滿滿的回憶，在二十周年這特別的日子繼續寵愛「哥哥」張國榮。

（即時娛樂）