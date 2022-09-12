港人移居清邁賣車仔麵 胡慧冲帶隊泰國潮玩潮食 (22:42)

J2（82 台）的《冲遊泰國》新一集有旅遊達人胡慧冲跟「冬蔭家族」成員「冬蔭妹妹」Wanmai Chotika 介紹清邁好玩新景點。胡慧冲換上一身黑白打扮，介紹一間名為Kalm Village 藝術博物館，去年 12 月才開幕，不單止有得睇，還有得食有得買，更可以做瑜珈。「冬蔭妹妹」本周為大家推介新興打卡點，其中一間中藥店改裝成的咖啡店，依泰語講法是非常「布爛」；即係懷舊。店內不止提供即叫即沖菊花茶，還有叉燒包、燒賣，非常特別。

稍後胡慧冲還會介紹於深山的 Samoeng Centre 溫泉旅館，一晚收費 3,500 銖（約 800 元）連早餐，泰式按摩 350 銖（80 元）一小時。或選擇邁貨倉旅舍（The Warehouse Chiang Mai），酒店由一系列貨倉改裝成，適合愛熱鬧的朋友。入面儼如小社區︰藝術館、古著二手店、酒吧與教畫畫的畫室。

第 9 集胡慧冲訪問來自香港的移民 Peter，他數年前到清邁，同朋友夾份開了檔車仔麵叫Soup Yummy，將香港獨特美食「嗱喳麵」帶到泰國。節目中 Peter 講到一年前疫情最嚴重時，晚上 9 時走上街頭是沒人沒車。他說：「最差時間每日賣麵收入只有 2,000 銖（約 450 元），連自己人工都唔夠。近兩、三月市民打齊三針信心返嚟，市況開始興旺，開始收支平衡。」他相信附近兩間大學復課後，生意會改善。

（即時娛樂）