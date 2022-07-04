MIRROR演唱會受傷舞蹈員阿峯 情況突然變差 (23:49)

MIRROR紅館演唱會於7月28日發生嚴重墜屏意外，兩名受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）與張梓峯（阿峯），另在演唱會舉行前的綵排中受傷的羅德智（Zisac)，三人的情況也受外界關注。今日（12日）電訊盈科主席李澤楷發聲明，稱上周與阿Mo家人到醫院探訪及慰問，會以個人名義，向其家人提供一千萬港元的經濟支持。隨後大國文化及MakerVille亦回應傳媒查詢，表示跟另外2位受傷舞者阿峯與Zisac保持聯繫，管理層亦曾與他們會面，表達誠摯慰問，並了解到他們需要，會提供醫療及生活協助。

阿峯一直透過有「貓貓校監」之稱的「呂校長」在facebook透露他的情況，在大國文化及MakerVille的公開回應後，阿峯在個人Ig限時動態上載一個😞emoji，似表達失望、無奈。「呂校長」轉述阿峯與家人的說話。她寫道：「阿峯及家人感激各人的問候 鑒於多位傳媒朋友垂詢 他們正考慮稍後一拼（併）交代 他今周的情況突然變差了 將會約見醫生了解 加日新聞令他壓力大增 希望傳媒朋友及網民諒解多給空間。」

阿峯在墜屏意外中盆骨和腰部被壓傷，離開伊利沙伯醫院後曾轉往中文大學醫院繼續接受治療，8月中出院休養。日前阿峯在個人Ig限時動態上載似身在醫療室的照片，留言︰「做咗一堆密集式治療，身心都好攰，而且身體情况反反覆覆，每晚都好難瞓着，但我會嘗試努力面對。」「呂校長」也透露阿峯心情不佳。

（即時娛樂）