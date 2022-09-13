好聲好戲2｜吳幸美聲演「癲姐」失手 樊亦敏「花家姐」洗頽風滿分過關 (13:24)

無綫節目《好聲好戲》第二季的第二輪出賽藝人包括樊亦敏、黃嘉樂、吳幸美及黃智賢。

昨晚（12日）進入第3回合「拍檔聲演」環節，之前聲演《棟篤神探》「女長人」及《智能愛人》「阿寶」，被指蔡少芬及李佳芯上身的吳幸美，來到決定性回合竟臨門失手，導師黃鳳英更指她的演出不如練習表現好，令吳幸美次輪冠軍寶座危危乎。

吳幸美邀請《東張西望》好拍檔Patrick Sir（林溥來）聲演《踩過界II》醉酒一夜情戲分，為了還原劇中「癲姐」蔡思貝哨牙腔，特意找來牙醫倒模假哨牙牙套日夜練習，不過練習時已遭哨牙配音技巧考起的幸美，去到正式演出依然「爭咁啲」，更一度甩嘴，最終雖仍獲10盞綠燈，但評判團普遍認為她樣樣都「爭啲啲」，翟耀輝說：「有少少甩嘴。」曾秀清說：「我（畀分時）諗咗一陣，有少少唔到位」，龍天生說：「第一句有少少聽唔清楚」梁少霞則說：「飲醉酒唔夠嗰種感覺，仲可以再多啲。」

之前捧蛋的樊亦敏，這次戴上「冬菇」假髮上陣先贏造型分，並邀來有「音樂情人」之稱的鄭子誠助陣，聲演《花花世界花家姐》。經過導師天生哥訓練的樊亦敏，一開聲猶如脫胎換骨，不但完美還原「花家姐」腔口及神韻，更在劇中「痛苦求分手」的一幕戲，演得真摯感人，與片中的佘詩曼合二為一，最終獲得11盞綠燈滿分。

曾對樊亦敏演出感失望的文偉鴻，這次給予正評：「我信你做得到，今次你證明到畀大家睇！」翟耀輝也說：「同阿佘神髓好吻合，好淋漓盡致咁表現出嚟。」以靚聲馳名的子誠亦獲力讚神助攻，阿姐說：「兩個簡直天衣無縫，子誠把聲我不嬲都鍾意，佢今次真係似林峯。」梁少霞則笑指子誠「真係有陰謀」：「就係想今晚贏囉。」

昨晚一集還有黃嘉樂伙好友許家傑聲演泰國BL神劇《只因我們天生一對》，家傑為配合劇情更撐拐杖上陣。上兩個回合成績麻麻的嘉樂，今回再度失準甩嘴，最終只獲4盞綠燈，並被批「冇戀愛感覺」、「唔夠投入」、「唔夠青春」，嘉樂承認自己「天分唔夠」兼「唔夠勤力，曾與嘉樂合作《無考不成冤家》的阿姐即安慰對方：「你今日有勇氣講出嚟已經係好大嘅進步，繼續加油！」

（即時娛樂）