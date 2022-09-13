內地小生王一博捲涉嫖風波 公司發嚴正聲明否認謠言 (14:36)

35歲內地男星李易峰涉嫖娼被捕，李易峰涉嫖事件曝光後，一鋪清袋，過往演出作品被除名或下架，成劣迹藝人。華鼎獎早前亦宣布，取消李易峰第22屆華鼎獎「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號。

涉嫖風波持續發酵，連帶不少藝人亦突被造謠捲入風波中，當中包括內地當紅小生王一博，王一博今天（13日）透過所屬公司發聲明，否認不實指控，同時就造謠事件向報公安，並委託律師向法院申請名譽維權，以法律手段抵制造謠行為。

聲明全文：

近日，部分主體針對我司旗下藝人王一博先生作出的“性工作者”"嫖娼”被包養”等一系列不實言論在各網絡平合持續發酵，已嚴重損害王一博先生聲譽，並造成社會公眾對王一博先生的誤解與質疑，影響極其惡劣。

現我司為避免謠言繼續誤導公眾，嚴正聲明如下：

一.、網傳有關王一博先生的“性工作者" "嫖娼”“被包養”等言論均系誹謗，王一博先生遵紀守法，且與李某某完全不認識。相關主體惡意造謠生事的行為已構成對王一博先生名譽權的侵犯，嚴重者亦已涉嫌觸犯《治安管理處罰法》及《刑法》。

二、嚴厲正告相關主體即刻停止傳播上達嚴重失實言論，已發布的涉嫌侵權內容應立即刪除，避免造成損害後果的進一步擴大。網絡平台亦應根據法律規定及時對涉嫌侵權內容進行屏蔽、刪撤。

三、針對此次惡意造謠事件，我司已於2022年9月13日向公安機關報案，同時亦將於今日委托律師向法院遞交王一博先生名譽維權（誹謗）案件的立案材料。堅決通過一切法律手段維護王一博先生的合法權益，堅決抵制任何造謠生事的行為，絕不姑息！

特此聲明！

北京樂華圓娛文化傳播有限公司

二0二二年九月十三日

（即時娛樂）