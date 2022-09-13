獎門人｜杜穎珊拱橋擘髀搶風頭 林敏驄𥄫女灑鹽花 跟志偉爆笑互窒 (15:34)

馮盈盈、黃婧靈（波波）、陸浩明、林敏驄、江美儀及郭柏妍等，昨晚（13日）分別代表「後生仔傾吓偈」和「下流上車族隊」，錄影《開心無敵獎門人》。「獎門人」曾志偉介紹林敏驄出場時，笑指對方戴著墨鏡似導盲犬，林敏驄即還擊，問志偉這日為何不扮女人，又嘲笑對方扮「安妮亞」的造型劣評如潮。

玩遊戲「開心無敵燈燈燈」時，眾女藝人為勝出而瞓身「演出」，當中身穿V領露腰裝、熱褲的杜穎珊，懶理泄春光，做出倒豎蔥、拱橋和擘腿等動作，江美儀見狀也不禁說：「我都不明白你在做什麼，成日坐地又擘髀。」同樣騷腰曬腿的郭柏妍，在彎腰時不慎露出內衣。

林敏驄全晚搞搞震，周圍𥄫女又灑鹽花，就連「獎老」吳嘉儀都難逃一劫，「挾持」對方跟他做動作。之後又大膽向志偉以口形講粗口，遭對方醒一巴掌，林敏驄解釋：「我是雕刻家，準備雕個梨。」志偉聞言即以粗口口形回應，場面搞笑。

盈盈和波波錄影前受訪，2人首次參與《獎門人》。盈盈表示可以跟獎門人玩遊戲，有夢想成真的感覺，因這個節目由小看到大，她最期待玩「超級無敵馬拉松」，因為自覺記性都不錯，但偏偏計漏對手有林敏驄，她說：「要想如何回敬他，希望接得住啦，他當年那段『蘇格蘭場非工業用...』真的很經典。」盈盈又讚隊友徐文浩記性好，可以一字不漏將林敏驄經典馬拉松句子背出來，後者聽完都呆了，還叫徐文浩即席「獻技」。

盈盈將為新劇《妳不是她》開工，問她劇中與丁子朗多不多親熱戲？盈盈表示未知，並強調親熱戲並非重點，重點是劇情獨特有心思，但答應了監製無論如何都不能夠穿橋，只能說角色跟平日的馮盈盈完全不一樣。她更為角色改頭換面，駁了髮和染紅色，下了不少苦功。

波波笑言錄影之前一晚興奮得失眠，因小時候看了很多，她最想玩的遊戲是「開口中」，她說：「我有點怕爆氣球，我會很緊張，但又覺得很刺激。」期間林敏驄突然亂入，指波波經常講「鹹濕嘢」，波波則表示：「沒有，我很正氣的，視乎你怎樣聽。」她又不擔心玩遊戲時出現尷尬情况，反而最擔心做得不夠好笑，以及玩得太投入會過火。

（即時娛樂）