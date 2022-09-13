失衡凶間｜《死場》鍾雪瑩演毁容女子 驚見怪樣嚇到尖叫   (16:00)

外表活潑可愛的鍾雪瑩，在電影《失衡凶間－死場》中飾演一位毀容女子，為復仇潛伏在商場內。愛笑愛說話的她坦言，最大挑戰是要她坐定定4個小時接受特技化妝，完成一刻她立即衝去洗手間，期間被櫥窗反映的自己嚇到「嘩嘩聲」！

《死場》鍾雪瑩飾演角色非常神秘，與蘇麗珊和林曉峰關係密切，陳果導演親自指導3人，在商場內追逐和車廂大火戲。為了今次角色，鍾雪瑩做了不少功課，她說：「拍攝前我做咗啲功課，睇咗好多影片，了解燒傷患者嘅狀况，包括燒傷嘅外觀和心態。燒傷後第一個感覺當然好痛，但之後仲要經歷好幾十次重建手術，令到外表『正常啲』，但所謂嘅『正常啲』只係外觀，心理壓力可能比外觀花更長嘅時候去治療。」

4個小時特技化妝期間，她不可以講說話又不可以進食，而且亦不可以去廁所。上妝後，她第一時間衝出化妝間去洗手間，沿途經過商場內店舖的櫥窗，看見反映的自己嚇了一跳，忍不住「嘩」一聲，她說：「因為剛才無鏡，唔知自己係乜嘢樣，終於見到啦，真係好恐怖喎！」問她痕嗎？她說：「唔痕，但感覺塊面好似多咗十幾層皮，好重！」

雖然戴著這個妝容，很難講對白和做表情，但鍾雪瑩努力演出，陳果導演都很滿意，宣布「收工」一刻，3位化妝師立即上前合力替她「卸妝」，之後她拿著面具拍照紀念。大功告成，鍾雪瑩逐一向工作人員致謝，她說：「你哋太出色了，多謝大家！」她表示卸妝回家後，還要花幾小時仔細洗臉，以免殘留物影響皮膚。

（即時娛樂）