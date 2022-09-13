黃宗澤電影撞期未能跟林峯吳卓羲拍《披荊2》：希望下次有機會 (16:17)

黃宗澤（Bosco）、謝天華、陳山聰及蔡思貝等，今天（13日）於觀塘出席由樂易玲監製的邵氏電影《無間一戰》開鏡儀式。

Bosco和天華繼劇集《潛行狙擊》後，相隔11年再度合作，片中飾演親生兄弟，但之間會發生拗撬。Bosco透露片中有不少動作戲，刀槍劍擊樣樣有，一開始就要跟天華打架，他笑說：「我每次拍動作戲都是夏天，冬天就拍短袖衫，不過現在的市道，有工開已很開心。」

笑問會否羨慕兩位好兄弟林峯與吳卓羲，在內地舒服拍《披荊斬棘2》，Bosco指真人騷節目拍攝時間很長，他們也不輕鬆，他說：「原本有叫我去拍，但我撞期要拍劇和電影，否則3兄弟都幾好玩，希望下次有機會。」

天華近年主力內地發展，被指掙到盤滿缽滿，他笑言：「不是，都是捱世界而已，不是掘金。」問到現時在內地是否投資不少物業？他笑說：「我暫時所有投資都在仔女身上，沒其他了。」

天華坦言曾想過像王祖藍一樣，安排子女在內地讀書，但考慮到小朋友升學方向等方面，暫時還是覺得香港最適合他居住，他仍然很愛香港。問到可會返TVB拍劇？天華直言若TVB找他當然開心，之前曾找過一次，但因檔期問題未能成事。

（即時娛樂）