舊愛何超雲傳婚訊 陳山聰送祝福：都係開心事 (16:25)

黃宗澤（Bosco）、謝天華、陳山聰及蔡思貝等，今天（13日）於觀塘出席由樂易玲監製的邵氏電影《無間一戰》開鏡儀式。

山聰透露劇中飾演大反派，有大量打鬥和槍戰場口，與Bosco較多對手戲，亦很開心有陳惠敏飾演他爸爸，兩人雖相識多年，但合作卻是第一次。

提到舊愛何超雲傳答應任職消防隊長的男友求婚一事，山聰表示近幾天忙於整理兒子開學及來年升讀K1資料，搞到頭都暈，都是記者告訴他才知道，他送上祝福：「天下間所有人找到幸福，都應該是開心的事。」

問到舊戀情又被重提，可有因此不開心？山聰說：「不會了，現在的我非常開心，有仔萬事足。太太也不介意，因為每個人都有過去和歷史，歷史沒得改變，只可以改變將來，令人生過得更好。」

蔡思貝繼新劇做中醫後，在電影演西醫，專醫治Bosco，兩人在戲中有浪漫感情戲，早前蔡思貝被影到駕駛緋聞男友胡鴻鈞名下跑車出入，被指高調曬愛？思貝解釋因為對方不在香港，身邊朋友或家人便幫手「撻車」，碰巧她的車又入了車房，所以借來用。問到是否以女主人身分使用？思貝笑言：「我純粹是撻車團隊一員。（那你們撻得着嗎？）部車撻得着。」

（即時娛樂）