樂壇潮媽陳慧琳(Kelly)今天(13日)「入五」,她在社交網貼出捧住蛋糕的照片賀50歲生日,並留言:「我今日25x2,my wish is to know how to freeze time.(我願望是想知道怎樣凍結時間。)」

Kelly出道至今近28年,獲獎無數,多年來她的容貌沒有太大變化,就算已是2子之母,也保持弗爆身形,令人艷羨不已,近年Kelly深居簡出,甚少亮相幕前,有指Kelly手上持有逾20個物業,有「隱形舖后」之稱。

(即時娛樂)