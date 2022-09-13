遭方力申打到露打底褲勁尷尬 陳瀅嬲嬲豬：有啲唔開心 (17:27)

陳瀅與陳凱琳今天（13日）出席內衣品牌活動，2人身穿性感內衣及披外套遮掩，再配以黑絲襪亮相，陳瀅表示平時所穿內衣款式以簡單為主，不過就喜歡絲襪，由淺至深顏色擺滿家中櫃桶，她強調喜歡穿黑絲，但絕不用來誘惑別人，只覺得有型，亦沒有收過異性送性感內衣。

陳瀅表明最鍾意收花，認為是最實際，問曾傳緋聞的方力申也曾送花給她，是否知她心意？她聞言即說：「送過一枝玫瑰仔啫，我鍾意牡丹。」她透露正在嬲方力申，因最後一日拍無綫新劇《美麗戰場》被對方打，還NG很多次，她說：「他打女仔呀，雖然劇情需要打，但打得好大力，又大力將我掟開，還令我成條裙飛起了，露出打底褲，令我很尷尬，有點不開心，幸導演很好，立即刪除這條片。」問可覺得因對方追求不遂，懷恨在心才這樣打她？她就認為不關事。

陳凱琳表示出門前，已經被老公鄭嘉穎過目，她本身極少性感內衣，有的都是老公送贈。談到今屆港姐傳出佳麗不和，身為師姐的陳凱琳沒有留意，反而留意佳麗確診新冠病毒，擔心這班小師妹，她說：「驚影響到她們之後的狀態，聽聞好番都會比之前冇咁精神，又容易攰、抵抗力差，上台很擔心她們為喼弗不吃東西在上台會暈，今年還要在紅館舉行，我聽到都驚。」

（即時娛樂）